SecureGive and Vanco both offer donation platforms for churches and nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools — online giving, recurring donations, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
SecureGive charges $149/month plus card fees, Vanco adds processing costs. Zeffy operates on voluntary donor contributions, so every dollar raised goes to your mission.
SecureGive and Vanco only handle donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores so you can run every fundraiser from one platform.
SecureGive and Vanco limit support to business hours with varying response times. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is completely free - no monthly fees, no processing fees, no hidden costs. SecureGive charges $149/month plus card fees, while Vanco takes 2.9% plus fees from every donation. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, auctions, raffles, and online stores at zero cost. SecureGive and Vanco charge fees and lack many tools, forcing you to pay for multiple platforms to run complete campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no processing fees, no hidden costs. SecureGive charges $149/month plus card fees, while Vanco adds processing fees that reduce your impact. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy includes donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores - all free. SecureGive and Vanco focus mainly on donations, requiring you to pay for separate tools for events, auctions, or merchandise sales.
Zeffy provides unlimited email support and live chat at no cost. SecureGive and Vanco limit support to business hours with response times that depend on your paid service level. You get better support without paying extra fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
