Shopify and WooCommerce help you build online stores, but monthly fees and transaction costs add up quickly. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, event tickets, and accept donations — all with zero fees so every dollar supports your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Shopify VS Woo Commerce
Shopify and WooCommerce charge monthly subscription fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Shopify and WooCommerce focus on ecommerce stores. Zeffy offers auctions, raffles, donations, and peer-to-peer fundraising built for nonprofits.
Shopify and WooCommerce offer general business support. Zeffy provides unlimited help from people who understand donor stewardship and fundraising.
Shopify charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per transaction, while Zeffy is completely free. Shopify lacks donation tools, peer-to-peer fundraising, and donor management features that nonprofits need.
WooCommerce requires hosting costs, plugins, and technical setup for basic ticketing. Zeffy offers built-in event management, ticketing, and auction tools at zero cost with no technical expertise required.
Yes. Unlike ecommerce platforms, Zeffy includes donation forms, peer-to-peer fundraising, raffle management, and donor CRM tools. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Shopify charges $29-99/month plus transaction fees, while WooCommerce requires hosting and plugin costs. Zeffy provides donation tools, event ticketing, and auctions at zero cost to your organization.
No. Ecommerce platforms lack donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management. They're built for selling products, not building relationships with supporters who care about your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
