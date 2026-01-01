Springly and Squarespace both help nonprofits build websites and accept donations, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you professional website tools, donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Springly VS Squarespace
Springly and Squarespace charge transaction fees on every donation and ticket sale. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
Springly and Squarespace require third-party apps for auctions and raffles. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform built for donor stewardship.
Springly and Squarespace offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get zero platform fees on donations, events, and merchandise sales, plus tools designed for your mission - not just selling products.
While Springly charges $45+ monthly plus transaction fees and Squarespace adds platform fees on top of payment costs, Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Most eCommerce platforms lack nonprofit essentials like peer-to-peer campaigns, auction tools, and donor relationship management. Zeffy includes these features natively, designed for how nonprofits actually operate.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone during business hours at no extra cost. Springly limits support by plan tier, while Squarespace only offers email support with no phone access.
eCommerce platforms like Springly and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs and lack nonprofit essentials like auction tools, peer-to-peer campaigns, and donor management. Zeffy provides these features with zero platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
