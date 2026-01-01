Squarespace and Square Online help you build websites and accept donations, but they charge transaction fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation while building a professional online presence.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Squarespace VS Square Online
💯
Squarespace and Square Online take 3%+ of every donation and ticket sale. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or event actually raises money for your mission.
🏛️
Squarespace and Square Online are eCommerce platforms that require workarounds for nonprofit needs. Zeffy offers purpose-built tools for donations, events, and donor stewardship.
🤝
Squarespace and Square Online offer limited support for small teams. Zeffy provides unlimited email support, live training sessions, and nonprofit-specific guidance.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on donations, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. Unlike Squarespace and Square Online, you keep 100% of what you raise without monthly costs or transaction fees eating into your mission funds.
Zeffy charges zero fees while Squarespace takes 3.0% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Square Online also charges transaction fees and monthly costs. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
No, both platforms lack peer-to-peer fundraising, auction tools, and donor management features that nonprofits need. Zeffy offers these capabilities built-in, plus raffle management and comprehensive donor CRM tools designed for your mission.
They don't. Squarespace offers basic contact forms while Square Online lacks donor CRM entirely. Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and communication tools built for nonprofits.
eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs on every donation, auction bid, and ticket sale. They also lack fundraising tools like peer-to-peer campaigns and raffle management that nonprofits need.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
