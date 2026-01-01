Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising while iDonate offers traditional donation forms with monthly fees. Zeffy gives you both livestream-ready donation pages and comprehensive fundraising tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Streamlabs Charity VS i Donate
💰
Streamlabs Charity and iDonate charge 2.9% + $0.30 per donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
Streamlabs Charity only handles livestream donations, and iDonate lacks auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything in one platform.
☎️
Streamlabs Charity and iDonate limit support by subscription level. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While iDonate charges $99+ monthly plus 4% fees and Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per donation, every dollar donated through Zeffy goes directly to your mission.
Zeffy offers a complete fundraising toolkit including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at zero cost. Streamlabs Charity only handles livestream donations, while iDonate lacks these essential features and charges fees for basic donation processing.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees, transaction fees, or hidden costs. Unlike iDonate's $99+ monthly fees or processing charges, every dollar donated goes directly to your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost through email, help center, and training resources. Unlike iDonate's tiered support that reserves premium help for higher-paying accounts, we believe every nonprofit deserves excellent support.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers at zero cost to your nonprofit. While Streamlabs Charity lacks ACH payments and iDonate charges 2.9% + $0.30 per transaction, we process all payments for free.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript