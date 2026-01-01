Need quick, copy-and-paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero-fee tools so every dollar helps more adults learn to read, without extra work.
Idea 1
Local businesses sponsor reading milestones. $10 per book completed by your students (up to 100 books), funding literacy programs while celebrating progress.
Idea 2
Donors fund "learning kits" at different levels: $25 workbooks, $50 tablet time, $100 tutoring sessions. Show live progress toward your funding goal.
Idea 3
Auction donated services (resume writing, computer training, job prep). Set buy-it-now prices for quick wins. Every bid supports adult learners.
Idea 4
Students share their literacy journey stories. Donors sponsor each story at $15 each (up to 50 stories), funding programs while celebrating progress.
Idea 5
Create "learning stations" donors can fund: $30 writing corner, $60 computer access, $100 one-on-one tutoring. Track progress with live counters.
Idea 6
Host a "Words That Work" showcase. Students present skills they've learned. Suggested donations per presentation support ongoing literacy classes.
Giving Tuesday Social Captions for Adult Literacy Programs
