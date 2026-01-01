Giving Tuesday Templates for Golf Teams

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Golf Teams

template 1

Before #GivingTuesday

Your early support kicks off something special ⛳ Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. Every early donation gets us closer to putting clubs in their hands and confidence in their hearts. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to junior golf programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other supporters we're serious about making golf accessible. Thank you for believing in these kids. Let's tee this up together. – The [Golf Team Name] Team
template 2

On #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift puts clubs in young hands ⛳ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. Your donation can help provide: - **$35** — a starter set of junior clubs - **$85** — three private lessons with a certified instructor - **150** — full equipment package plus month of group training **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young golfer discover their potential →]({{donation_link}}) Together, we can put clubs in 25 young hands and confidence in their hearts. – The [Golf Team Name] Team
template 3

Thank you - Results + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday ⛳ **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,250** **18 young golfers** now have access to equipment and training — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $163 in fees** — enough to fund starter clubs for 4 more kids. *One parent told us:* "Seeing these kids light up when they hold their first real clubs reminds us why community matters so much." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing photos from their first lessons. With gratitude, **The [Golf Team Name] Team**
Giving Tuesday Social Captions for Golf Teams

template 1

🏌️ It's Giving Tuesday — and we're teeing up something special. We're raising funds to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. **Help us put clubs in their hands →** [Insert Donation Link] Your impact today: **$35** = starter set of junior clubs **$85** = three private lessons with a certified instructor **$150** = full equipment package + month of group training Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your **full gift** funds the mission. Together, we can give 25 kids the confidence that comes with their first perfect swing 💙 #GivingTuesday
template 2

It's Giving Tuesday! ⛳️ Our golf team needs new equipment and tournament fees for next season. We're raising $3,000 today to keep our players competitive. [Insert Donation Link] $25 = New golf gloves for one player $50 = Tournament entry fee $100 = Practice round at the course Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds our team. 💙 Every swing counts. Every dollar matters. Help us tee up success! [Insert Donation Link] #GivingTuesday
template 3

It's Giving Tuesday — and we're teeing up opportunity for young golfers who need it most. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to sponsor junior golf programs and equipment for underserved youth in our community. Your impact: - $50 = golf lessons for one student - $150 = complete starter set (clubs, bag, shoes) - $300 = tournament entry fees for an entire season We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to getting kids on the course — not processing fees. Golf taught us discipline, confidence, and opportunity. Now we're passing that forward. If our mission resonates — share, donate, or tell us your golf story below ⛳ #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Golf Teams

Idea 1

🏌️ Hole-in-One Challenge

🏌️ Hole-in-One Challenge Supporters pledge per birdie/eagle your team makes this season. Set a cap ($500 max), track scores live, and celebrate every great shot funding equipment.

Idea 2

⛳ Sponsor-a-Hole Drive

⛳ Sponsor-a-Hole Drive Local businesses sponsor practice holes for $100-$500. Create simple sponsor cards, collect payments online, and give shoutouts during tournaments and social posts.

Idea 3

🎯 Skills Challenge Fundraiser

🎯 Skills Challenge Fundraiser Host putting/chipping contests with entry fees. Winners get prizes, everyone supports the team. Use QR codes for easy registration and payment collection.

Idea 4

🏆 Tournament Entry Fundraiser

🏆 Tournament Entry Fundraiser Collect entry fees for local tournaments online. Set different levels ($25 individual/$100 team), track registrations easily, and use proceeds for travel expenses.

Idea 5

🎁 Equipment Wish List Drive

🎁 Equipment Wish List Drive Create a simple wish list (golf balls, tees, bags). Donors "buy" items at set prices, you purchase in bulk, stretching every dollar further.

Idea 6

👕 Team Gear Pre-Order

👕 Team Gear Pre-Order Sell team shirts, hats, or polos before ordering. Collect payments upfront, place bulk orders, and deliver at next team gathering or tournament.

