Need quick, copy‑and‑paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero‑fee tools so every dollar helps your golf team, without extra work.
Idea 1
🏌️ Hole-in-One Challenge Supporters pledge per birdie/eagle your team makes this season. Set a cap ($500 max), track scores live, and celebrate every great shot funding equipment.
Idea 2
⛳ Sponsor-a-Hole Drive Local businesses sponsor practice holes for $100-$500. Create simple sponsor cards, collect payments online, and give shoutouts during tournaments and social posts.
Idea 3
🎯 Skills Challenge Fundraiser Host putting/chipping contests with entry fees. Winners get prizes, everyone supports the team. Use QR codes for easy registration and payment collection.
Idea 4
🏆 Tournament Entry Fundraiser Collect entry fees for local tournaments online. Set different levels ($25 individual/$100 team), track registrations easily, and use proceeds for travel expenses.
Idea 5
🎁 Equipment Wish List Drive Create a simple wish list (golf balls, tees, bags). Donors "buy" items at set prices, you purchase in bulk, stretching every dollar further.
Idea 6
👕 Team Gear Pre-Order Sell team shirts, hats, or polos before ordering. Collect payments upfront, place bulk orders, and deliver at next team gathering or tournament.
Giving Tuesday Social Captions for Golf Teams
