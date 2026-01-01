AlumnIQ focuses on higher education while EveryAction serves broader nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Alumn IQ VS Every Action
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, EveryAction costs $109/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
AlumnIQ and EveryAction lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes donation pages, events, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform.
AlumnIQ and EveryAction require technical setup and ongoing contracts. Zeffy lets you create campaigns in minutes with no monthly fees or commitments.
Zeffy gives you complete fundraising capabilities at zero cost. While AlumnIQ charges 3% per gift and EveryAction costs $109/month, you keep 100% of donations. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. AlumnIQ and EveryAction only handle donor data, forcing you to pay for separate auction, raffle, ticketing, and store tools. Zeffy includes everything in one free platform, saving you thousands in multiple subscriptions and transaction fees.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, which adds up quickly. You get complete CRM features, donation tracking, and donor communications without paying for every gift received.
EveryAction costs $109/month plus card fees and requires technical setup better suited for large organizations. Zeffy provides the same donor management capabilities at zero cost, with simple setup that small nonprofit teams can handle themselves.
Yes. While AlumnIQ and EveryAction focus only on donor data, Zeffy includes donation processing, event ticketing, raffles, auctions, and online stores. You get complete fundraising capabilities in one free platform instead of paying for multiple tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
