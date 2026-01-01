AlumnIQ focuses on higher education while Kindful serves general nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online donations, event ticketing, and email marketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, and Kindful costs $119/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AlumnIQ and Kindful focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes everything you need to run successful fundraising campaigns.
AlumnIQ and Kindful offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, helping you succeed regardless of your budget.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike AlumnIQ's 3% per gift plus card fees, you keep every dollar donated. Plus, you get complete fundraising tools, not just alumni tracking.
Zeffy eliminates Kindful's $119 monthly fee and transaction costs entirely. You get donor management, online donations, event ticketing, and peer-to-peer fundraising at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While AlumnIQ focuses only on alumni tracking and Kindful charges for basic donor management, Zeffy provides complete fundraising tools: auctions, raffles, memberships, online stores, and ticketing. All free with no hidden costs.
Zeffy offers complete donor management at zero cost while AlumnIQ charges 3% per gift and Kindful costs $119 monthly plus fees. You get donor tracking, communication tools, and full fundraising capabilities without losing money to platform costs.
Unlike AlumnIQ's 3% per donation and Kindful's $119 monthly fee, Zeffy charges nothing. A nonprofit raising $50,000 annually saves $1,500+ with AlumnIQ and $1,428+ with Kindful. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
