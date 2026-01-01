Aplos and CiviCRM help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos charges $79/month plus card fees, and CiviCRM requires monthly hosting costs plus payment processing fees. Zeffy is completely free.
Aplos focuses on accounting while CiviCRM requires technical expertise. Zeffy offers ready-to-use donation forms, event ticketing, and peer-to-peer tools.
Aplos limits support by plan tier and CiviCRM relies on community forums. Zeffy provides unlimited live chat and phone support to every organization.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Aplos at $79/month plus card fees, you keep every dollar donated while tracking donor relationships, managing communications, and generating reports.
Zeffy provides user-friendly donor management without technical setup or monthly fees. While CiviCRM requires complex configuration and ongoing maintenance, Zeffy works immediately with simple tools your team can use right away.
Yes, Zeffy combines donation processing, donor tracking, and relationship management in one platform. Unlike competitors that charge fees or require separate tools, everything works together at zero cost to your organization.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. While platforms like Aplos charge $79/month plus card fees, Zeffy lets you track donors, manage relationships, and process gifts without losing a penny to platform costs.
Zeffy provides complete donor profiles, giving histories, and automated receipts at zero cost. Unlike complex systems that require technical setup, Zeffy works immediately and grows with your organization without adding fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
