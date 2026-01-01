Aplos focuses on accounting while DonorDock specializes in donor relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy combines donor management with fundraising tools, event ticketing, and email marketing — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Donordock
Aplos charges $79/month plus card fees, DonorDock costs $98/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Run auctions, raffles, sell tickets and memberships with Zeffy. Aplos and DonorDock only track donors without fundraising event capabilities.
Get unlimited phone support, live chat, and training webinars with Zeffy. Aplos and DonorDock restrict support access by subscription tier.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Aplos charges $79/month plus card fees and DonorDock costs $98/month plus transaction fees. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, email campaigns, and reporting in one platform.
Unlike Aplos and DonorDock which require separate payment processors with additional fees, Zeffy includes built-in payment processing for all major cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero transaction fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy combines donor management with full fundraising capabilities including online donations, events, auctions, peer-to-peer campaigns, and memberships. Aplos and DonorDock focus mainly on tracking donors but lack comprehensive fundraising tools.
Zeffy offers complete donor management with zero monthly fees, while Aplos costs $79/month plus card fees and DonorDock charges $98/month plus transaction fees. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without any subscription costs.
Nonprofits choose Zeffy because we combine donor management with full fundraising capabilities at zero cost. Unlike Aplos and DonorDock which focus only on tracking donors, Zeffy handles online donations, events, and campaigns all in one platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
