Aplos and HubSpot both help you track donors and manage relationships, but they charge fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos costs $79/month plus card fees, while HubSpot takes card fees plus a 0.5% platform cut. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution instead.
Aplos lacks auction and raffle tools, while HubSpot requires separate software for donations and events. Zeffy handles all your fundraising in one place without extra integrations.
Aplos and HubSpot limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited support to help your small team succeed without restrictions.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or payment processing costs. While Aplos charges $79/month plus card fees on every donation, Zeffy is 100% free with optional donor contributions covering costs.
HubSpot requires separate payment processors and charges card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy includes built-in payment processing, donor management, and fundraising tools in one free platform designed specifically for nonprofits.
Yes. Zeffy offers auction management, raffle tools, event ticketing, and peer-to-peer fundraising that both competitors lack. You get everything in one platform without juggling multiple vendors or paying monthly subscription fees.
Aplos charges $79 monthly plus card fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with built-in payment processing at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
HubSpot requires separate payment processors and charges card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy includes donor tracking, payment processing, and fundraising tools in one free platform built specifically for nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
