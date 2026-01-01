Bloomerang and Neon One help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Neon One
Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing, and Neon One adds monthly fees on top of 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bloomerang and Neon One focus on donor tracking but lack auction, raffle, and store capabilities. Zeffy provides complete fundraising tools in one platform without needing separate software.
Bloomerang and Neon One offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to every organization regardless of donation volume.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing, and Neon One requires monthly subscriptions plus 2.9% per donation, Zeffy lets you keep every dollar donated while providing complete CRM tools.
Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools at zero cost. Unlike Bloomerang or Neon One that focus mainly on tracking relationships, Zeffy includes donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns without the hefty monthly fees or transaction charges.
Yes, Zeffy tracks donor history, giving patterns, and relationship data just like traditional CRM platforms. The difference? You get these features without paying monthly subscriptions or losing donation dollars to platform fees that can cost thousands annually.
Zeffy is completely free for donor management - no monthly fees, no transaction costs, no platform cuts. Bloomerang charges card fees plus 1% platform cuts, while Neon One requires monthly subscriptions plus 2.9% on every donation. Your donor data stays yours without ongoing costs.
Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and full CRM tracking at zero cost. Bloomerang and Neon One charge monthly fees for basic CRM, then add transaction fees for fundraising tools. Zeffy gives you everything in one platform without the price tag.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
