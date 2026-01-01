Bloomerang and Virtuous offer powerful donor management tools, but both charge monthly fees that add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Bloomerang VS Virtuous
Bloomerang and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bloomerang and Virtuous focus on donor management but require separate tools for events, raffles, and online stores. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Bloomerang and Virtuous require training sessions and technical setup. Zeffy works right away with simple tools that any nonprofit team can use immediately.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees. While Bloomerang charges 1% platform cuts and Virtuous requires monthly fees, Zeffy lets you keep 100% of donations while tracking donor relationships, managing campaigns, and building supporter connections.
Zeffy combines donor management with fundraising tools at no cost. Unlike Bloomerang or Virtuous that focus only on tracking relationships, Zeffy handles donations, events, and donor data in one platform without monthly fees or transaction cuts.
Yes. Zeffy provides donor profiles, gift tracking, and relationship management without the high costs of traditional CRM systems. You get comprehensive donor insights and fundraising capabilities while donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers complete donor management at zero cost to your organization. While Bloomerang charges 1% platform cuts plus card fees and Virtuous requires monthly fees plus transaction costs, Zeffy provides donor tracking, gift management, and relationship building tools without any platform fees.
Yes. Zeffy gives small nonprofits access to professional donor management features without the budget strain of monthly subscriptions or platform cuts. Track donor relationships, manage gift records, and build supporter connections while keeping 100% of donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
