Bonterra and DonorDock both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and fundraising tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Donordock
Bonterra charges $200+/month plus 3% fees, DonorDock takes $98/month plus card fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
While Bonterra and DonorDock focus only on donor tracking, Zeffy includes donations, events, raffles, and stores so you don't need multiple platforms.
Skip Bonterra's complex setup and DonorDock's limited features. Launch professional fundraising campaigns in minutes, not months.
Zeffy offers 100% free donor management with zero transaction fees, while Bonterra charges $200+/month plus 3% on every donation. You keep every dollar raised and get powerful CRM tools without the complexity that overwhelms small teams.
Unlike DonorDock's $98/month plus card fees, Zeffy provides complete donor tracking and relationship management at zero cost. You get the same powerful insights and reporting without monthly subscriptions eating into your budget.
Yes! While Bonterra and DonorDock focus only on donor data without payment processing, Zeffy combines both seamlessly. Accept donations, track relationships, and manage campaigns all in one platform with zero fees.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while Bonterra charges $200+/month plus 3% fees and DonorDock costs $98/month plus card fees. You get powerful CRM tools, donor tracking, and relationship management without monthly subscriptions draining your budget.
Unlike traditional donor management platforms that charge hefty monthly fees, Zeffy combines donor tracking with payment processing at zero cost. You build stronger donor relationships while keeping 100% of donations instead of losing money to subscription fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
