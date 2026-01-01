Bonterra VS Kindful

Bonterra and Kindful help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
Bonterra charges $200+/month plus 3% fees while Kindful takes $119/month plus card fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Bonterra and Kindful require separate tools for auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need without costly integrations.
🚀
Bonterra and Kindful need technical setup and staff training. Zeffy works immediately with templates that make you look professional from day one.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees, while Bonterra charges $200+/month plus 3% on every donation. You keep 100% of what donors give, plus get built-in fundraising tools that Bonterra charges extra for.
Zeffy offers the same donor tracking as Kindful but without the $119/month fee or processing costs per gift. Your donor data stays organized and accessible, while every dollar raised goes directly to your mission.
Yes, Zeffy combines donor management with donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising in one platform. Unlike Bonterra or Kindful, you get everything at zero cost with no monthly fees or transaction charges.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Bonterra charges $200+/month plus fees and Kindful costs $119/month, you get the same donor tracking, reporting, and relationship tools without any monthly charges or transaction fees.
Zeffy tracks donor history, giving patterns, and contact details just like expensive platforms, but keeps 100% of donations in your hands. No monthly fees, no processing costs - just clean donor data and more money for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
