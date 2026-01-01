Breeze ChMS and DonorDock help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Donordock
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, and DonorDock charges $98/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees on all donations.
Breeze ChMS and DonorDock track donors but can't process payments. Zeffy handles everything from donation pages to event tickets in one place.
Breeze ChMS and DonorDock limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and chat support to every organization at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and DonorDock charges $98/month plus fees. You keep 100% of donations with Zeffy, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Breeze ChMS and DonorDock which don't process payments directly, Zeffy handles all major payment methods including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees. No need for separate payment processors or additional transaction costs.
Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one free platform. While Breeze ChMS and DonorDock charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy lets you track donors, process gifts, and run campaigns without any platform fees eating into your budget.
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while DonorDock charges $98/month plus transaction costs. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, saving small nonprofits thousands annually.
Yes. While Breeze ChMS and DonorDock require separate payment processors, Zeffy combines donor tracking with built-in payment processing for all major methods. Manage relationships and collect gifts in one platform without extra fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
