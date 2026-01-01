Breeze ChMS focuses on church management while EveryAction offers comprehensive nonprofit CRM tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Every Action
💸
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, and EveryAction starts at $109/month plus transaction costs. Zeffy charges zero fees and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
🧰
Breeze ChMS lacks payment processing and EveryAction requires separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🚀
Breeze ChMS and EveryAction require technical setup and training for complex features. Zeffy works right out of the box so you can focus on donor relationships, not software tutorials.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Breeze ChMS at $72/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting powerful CRM tools built specifically for nonprofits.
EveryAction costs $109/month plus transaction fees and requires technical expertise to set up. Zeffy gives you the same donor tracking and fundraising tools at zero cost, with simple setup that gets you started in minutes.
Yes. While Breeze ChMS and EveryAction focus only on donor tracking, Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. All free, so you can run every type of fundraiser without extra costs.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors who choose to support our platform. This lets us offer 100% free donor management, fundraising tools, and payment processing. Breeze ChMS charges monthly fees plus transaction costs that eat into your donations.
EveryAction requires technical setup and charges high monthly fees for features most small nonprofits don't need. Zeffy gives you donor tracking, online forms, event management, and peer-to-peer campaigns in one simple platform at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript