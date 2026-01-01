Charity Hive takes 2% on donations, 4% on events. Snap! Raise takes 20% on everything. Both charge fees — $2,000 vs $20,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Hive VS Snap! Raise
Charity Hive charges 2-4% per transaction plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy is 100% free, so your supporters' full gifts reach your mission instead of paying platform costs.
Charity Hive requires separate tools for auctions and in-person giving. Snap! Raise only handles peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, events, donor management, email, and payment processing in one place.
Charity Hive requires paid upgrades for custom branding. Snap! Raise needs onboarding calls and campaign setup. Zeffy works out of the box, so you can create your first form and start fundraising today.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or transaction fees. Charity Hive takes 2-4% plus processing fees, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. That means more of every donation goes directly to your mission instead of platform costs.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. Unlike competitors that require separate tools or focus only on specific campaigns, you get everything you need without juggling multiple logins.
You can start today. Create donation forms, set up events, and launch campaigns in minutes without onboarding calls or setup fees. Just sign up, customize your forms with your branding, and share them with your community.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Both Charity Hive and Snap! Raise only accept credit cards, limiting how donors can give and missing opportunities for larger gifts through bank transfers.
No. Zeffy includes custom branding, donor management, and tax receipts free from day one. Charity Hive requires paid plans for custom branding, while Snap! Raise lacks proper donor management tools entirely.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
