CharityEngine and DonorDock help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Donordock
💯
CharityEngine costs $550/month plus card fees, DonorDock charges $98/month plus fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
CharityEngine and DonorDock focus on donor management but lack auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need to raise funds.
🚀
CharityEngine and DonorDock require training and technical setup. Zeffy works right away with templates and support that actually helps.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month and DonorDock $98/month plus card fees. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without monthly charges eating into your budget.
Unlike CharityEngine's $550/month or DonorDock's $98/month fees, Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your organization keeps 100% of donations with no hidden costs.
Yes. While CharityEngine and DonorDock focus mainly on donor data, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores. Everything works together seamlessly without extra fees or integrations.
Zeffy provides complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting with zero platform fees. CharityEngine costs $550/month plus card fees, while DonorDock charges $98/month plus processing fees that eat into your donations.
Unlike CharityEngine and DonorDock that only handle donor data, Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, and online stores. You get everything in one place without monthly fees or complex integrations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript