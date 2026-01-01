CiviCRM and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge fees and require technical setup. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS E Tapestry
CiviCRM and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CiviCRM lacks auction and raffle tools, while eTapestry requires separate software for events. Zeffy includes everything you need in one platform.
CiviCRM requires technical expertise and eTapestry needs complex setup. Zeffy gets you fundraising today with simple, ready-to-use tools.
CiviCRM requires technical expertise to set up and maintain, plus you'll pay transaction fees on top of processor fees. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform.
eTapestry charges $59+ monthly plus 2.9% transaction fees, adding up to thousands yearly. Zeffy offers the same donor tracking and communication tools with zero platform fees, so more money stays with your mission.
Yes. While CiviCRM needs technical setup and eTapestry requires multiple tools, Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising in one simple platform that your team can use immediately.
CiviCRM and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs that add up to thousands yearly. Zeffy provides complete donor management with zero platform fees, so every dollar goes to your mission instead of software costs.
Unlike CiviCRM's community forums or eTapestry's limited phone hours, Zeffy offers unlimited live chat support and dedicated help resources. You get real help when you need it, not just during business hours.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
