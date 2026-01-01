CiviCRM and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both require technical setup and ongoing maintenance costs. Zeffy gives you donor management, donation processing, and event ticketing in one simple platform — with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Salesforce
🆓
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of platform costs
⚙️
Zeffy works right out of the box with no technical knowledge required for small nonprofit teams
🎟️
Zeffy includes built-in raffles, auctions, and ticketing so you can run events without juggling multiple platforms
CiviCRM requires technical setup, ongoing maintenance, and separate payment processing fees. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees - just sign up and start fundraising in minutes.
Salesforce costs $60+ per user monthly plus transaction fees and requires third-party tools for payments. Zeffy includes everything you need - donor tracking, payment processing, and fundraising tools - with zero fees.
Yes, Zeffy tracks donor history, manages recurring gifts, and segments supporters just like expensive CRMs. The difference? You get professional donor management without monthly fees or technical headaches.
Traditional donor management systems charge monthly fees, transaction costs, and require separate payment tools. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising in one platform with zero fees.
No technical setup required. While CiviCRM needs ongoing maintenance and Salesforce requires integrations, Zeffy works right out of the box. Track donors, process gifts, and send receipts without IT headaches.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
