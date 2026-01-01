ClearView CRM and EveryAction help you track donors and manage campaigns, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Clear View CRM VS Every Action
ClearView CRM costs $500+ monthly plus card fees. EveryAction charges $109+ monthly plus processing costs. Zeffy is completely free with optional donor contributions.
ClearView CRM lacks auctions, raffles, and ticketing. EveryAction missing auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything in one platform.
ClearView CRM offers limited support by plan. EveryAction provides tiered help levels. Zeffy gives unlimited support to every organization.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user, while Zeffy is completely free. You get full donor management, automated receipts, and detailed reporting without monthly fees or per-user charges eating into your budget.
EveryAction charges 2.9% + $0.30 per donation, which adds up quickly. Zeffy processes all donations at zero cost to your organization. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike ClearView CRM and EveryAction, Zeffy includes built-in ticketing, raffles, auctions, and online stores. You won't need separate software or manual workarounds to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is the only platform that combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ClearView CRM and EveryAction focus only on tracking donors, Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores at no cost.
ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user. EveryAction charges $109/month plus 2.9% on donations. Zeffy is completely free with no monthly fees, user charges, or transaction costs eating into your budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
