Donorbox charges 2.95% on every donation plus processing fees. AudienceView hides pricing behind sales calls. Compare transparent fundraising platforms built for nonprofits.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS AudienceView
💸
Donorbox takes 2.95% per transaction and AudienceView hides pricing behind custom quotes. Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes straight to your work.
💖
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and AudienceView adds per-ticket charges. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so giving feels simple and trustworthy.
🚀
Donorbox locks features behind paid plans and AudienceView requires implementation calls. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM tools right away — no upgrades, no training sessions.
Yes. Zeffy gives you event ticketing, auctions, and donor management with zero fees. Donorbox charges 2.95% on every ticket sale, and AudienceView requires custom pricing that cuts into your event revenue.
Zeffy offers live chat, email, and phone support from people who understand nonprofits. AudienceView focuses on box office operations, while Donorbox provides slower email-only support during busy giving seasons.
Zeffy is 100% free with zero platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. AudienceView requires custom pricing with per-ticket fees. On $10,000 raised, you keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, and donor management right away. Other platforms lock key features behind paid plans or require enterprise contracts for full access.
No technical skills needed. Create donation forms, event pages, and campaigns in minutes without implementation calls or training sessions. Zeffy's designed for small teams to launch fundraising quickly.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript