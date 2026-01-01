Donorbox charges 2.95% per donation. Jersey Watch charges 3.5% + $1 per gift plus $29/month. Both platforms take fees — nonprofits using Zeffy keep 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Jersey Watch
💸
Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. Jersey Watch charges $29/month plus 3.5% + $1 per transaction. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your mission.
🎯
Donorbox asks donors to calculate and cover fees at checkout. Jersey Watch adds transaction costs on top of monthly subscriptions. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving stays simple and transparent.
🚀
Donorbox locks peer-to-peer and advanced features behind paid plans starting at $150/month. Jersey Watch requires upgrades for branding and full access. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and donor management right away — no training, no paywalls, no waiting.
Zeffy offers unlimited live chat, email, and phone support from real people who understand nonprofits. Other platforms provide limited email-only support with 24-48 hour wait times or no nonprofit expertise at all.
Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH transfers, and tap-to-pay — all 100% free. Other platforms charge 2.95-3.5% per transaction and limit payment options or require hardware purchases.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Other all-in-one platforms charge 2.95-3.5% per donation plus monthly fees. On $10,000 raised, you'd lose $295-$350 to fees but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, auctions, and donor CRM right away. Other platforms lock key features behind paid plans starting at $29-$150/month.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
