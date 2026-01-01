Donorbox charges 2.95% on every donation. Subsplash charges 2.99% + $0.30. Both platforms take hundreds from every $10,000 raised — money that could fund your mission instead.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Subsplash
💸
Donorbox takes 2.95% per donation and Subsplash charges 2.99%. Zeffy is 100% free, so every dollar your supporters give goes straight to your work.
🎯
Donorbox and Subsplash ask donors to cover fees at checkout or take a cut from every gift. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so giving feels simple and trustworthy.
🚀
Donorbox locks peer-to-peer behind paid plans and Subsplash gates features by tier. Zeffy gives you donation forms, ticketing, auctions, raffles, and a full CRM upfront with zero fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Subsplash charges 2.99% per donation. On $10,000 raised, you'd lose $295-$299 to these platforms but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor CRM in one platform. Donorbox and Subsplash lack auction tools entirely and require paid plans or third-party integrations for most fundraising features.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support with real people who understand nonprofits. Donorbox provides email-only support with 24-48 hour wait times. Subsplash gates priority support behind higher-tier paid plans.
Yes. Zeffy makes it easy to import your donor data and start fundraising right away. You can move your contacts, donation history, and campaigns without disrupting your operations or losing relationships.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript