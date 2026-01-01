DonorDock and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS E Tapestry
DonorDock and eTapestry charge $98-600+ annually plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
DonorDock and eTapestry focus only on donor tracking. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and stores in one complete platform.
DonorDock and eTapestry limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock costs $98/month plus card fees and eTapestry charges monthly fees plus transaction costs. You get donation processing, donor tracking, and automated receipts without paying extra for each gift received.
Unlike DonorDock and eTapestry that charge monthly subscriptions plus transaction fees, Zeffy provides donor profiles, giving history, and automated thank-you emails at no cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform instead.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores - all with zero fees. DonorDock and eTapestry require separate tools and additional costs for these features, making Zeffy your complete fundraising solution.
DonorDock costs $98/month plus card fees, while eTapestry charges monthly fees plus $600/year and transaction costs. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and donation processing with zero platform fees.
While DonorDock and eTapestry focus only on donor data, Zeffy combines donor management with donation forms, event tickets, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising tools without paying monthly subscriptions or transaction fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
