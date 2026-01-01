DonorDock and LiveImpact both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated follow-ups, and fundraising tools with zero fees — so you can build stronger donor relationships while keeping 100% of every donation for your mission.
Donordock VS Live Impact
DonorDock charges $98/month plus card fees, LiveImpact charges $150/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
DonorDock and LiveImpact lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run campaigns without juggling multiple platforms.
DonorDock and LiveImpact offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus card fees and LiveImpact costs $150/month plus fees. You get donation processing, donor tracking, and automated communications in one platform without monthly costs eating into your budget.
Yes. While DonorDock and LiveImpact focus only on donor tracking and require separate payment processors, Zeffy combines donor management with built-in donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores. Everything works together seamlessly.
Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. DonorDock charges $98/month plus processing fees, and LiveImpact costs $150/month plus fees. That's over $1,000 annually you can redirect to your mission instead of software subscriptions.
With Zeffy, you get complete donor tracking, automated communications, and detailed reporting without monthly subscription costs. DonorDock charges $98/month plus fees, while LiveImpact costs $150/month plus processing fees. That's $1,200-$1,800 annually you can put toward your programs instead.
Zeffy combines donor management with donation processing, event ticketing, and online stores in one platform. DonorDock and LiveImpact only handle donor tracking, forcing you to pay for separate payment processors, ticketing platforms, and e-commerce tools. One platform means less complexity and lower costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
