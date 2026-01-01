DonorDock and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Salesforce
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus integration expenses. Zeffy charges zero fees on all donations.
DonorDock and Salesforce only track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles your complete fundraising workflow.
DonorDock and Salesforce require training and complex setup. Zeffy works immediately with donation forms, email templates, and donor management ready to go.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus transaction fees on every gift. You get the same CRM features plus built-in payment processing, saving your nonprofit hundreds monthly.
Zeffy provides ready-to-use donor management at zero cost, while Salesforce requires $60+ per user monthly plus expensive custom development. You'll track donors, process gifts, and send communications without the complexity or costs.
Yes, Zeffy combines donor tracking with donation processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform. Unlike DonorDock or Salesforce, you won't need multiple tools or integrations to manage your supporters.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero platform fees. While DonorDock costs $98/month plus transaction fees and Salesforce requires $60+ per user monthly, you get complete donor tracking and fundraising tools without monthly charges.
Nonprofits save thousands yearly by avoiding platform fees and subscription costs. You get donor tracking, payment processing, event management, and peer-to-peer campaigns in one place, eliminating the need for multiple expensive tools and integrations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
