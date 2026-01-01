Donordock VS Sumac

DonorDock and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Sumac starts at $179/month plus 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees on everything.
DonorDock and Sumac only handle donor data. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer in one platform.
DonorDock and Sumac limit support by plan tier. Zeffy offers unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy gives you complete fundraising tools at zero cost. While DonorDock charges $98/month plus card fees and Sumac starts at $179/month plus transaction fees, Zeffy offers donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns with no monthly fees or transaction costs.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. Unlike DonorDock and Sumac that focus mainly on contact management, Zeffy includes built-in fundraising tools like event ticketing, online stores, auctions, and membership management. You get everything in one platform without paying extra fees.
Zeffy provides unlimited support at no cost, while DonorDock and Sumac limit support based on your paid plan tier. Our team offers live chat, phone support, training resources, and dedicated help to ensure your nonprofit succeeds without worrying about support costs.
Zeffy offers complete donor management with zero monthly fees or transaction costs. DonorDock charges $98/month plus card fees, while Sumac starts at $179/month plus 2.9% transaction fees. Your donor data stays organized without eating into your budget.
Yes, Zeffy replaces multiple expensive tools. While DonorDock and Sumac only handle donor data and require separate software for events, auctions, and online stores, Zeffy includes everything. You get donor management plus fundraising tools in one free platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
