Donorfy and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Donorperfect
Donorfy and DonorPerfect charge $99+ monthly plus card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your donor stewardship budget stays with your cause.
Donorfy and DonorPerfect require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform built for nonprofits.
Donorfy and DonorPerfect limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited help because donor relationships matter too much to wait.
Donorfy and DonorPerfect require separate software for auctions, ticketing, and online stores, creating data silos and extra work. Zeffy includes everything in one platform with zero fees, so you manage all fundraising activities without juggling multiple systems or paying multiple vendors.
You eliminate monthly subscription fees and transaction costs entirely. While Donorfy charges scaling monthly fees and DonorPerfect starts at $99/month plus processing fees, Zeffy costs nothing. Donors can leave voluntary contributions, but your organization keeps 100% of every donation.
Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, while donor management platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donation forms, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform without paying processing fees on every gift.
Donorfy charges monthly fees that scale with your database size, while DonorPerfect starts at $99/month plus card fees. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution, saving your nonprofit hundreds monthly.
Yes. While Donorfy and DonorPerfect focus on donor tracking, Zeffy includes built-in auction tools, event ticketing, online stores, and raffle management. You won't need separate software or manual data entry for different fundraising activities.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
