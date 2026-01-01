DonorPerfect and Salesforce both offer donor management tools, but they come with monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing budgets.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Salesforce
💯
DonorPerfect charges $99/month plus card fees, and Salesforce costs $60/user/month plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🎟️
DonorPerfect and Salesforce require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run successful fundraising events in one place.
🤝
DonorPerfect and Salesforce are built for large organizations with IT teams. Zeffy gives you donor stewardship tools that work right away, without complex setup or training.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike DonorPerfect's $99/month plus 2.9% card fees, Zeffy lets you keep every dollar donated while providing complete CRM tools, automated receipts, and donor tracking.
Zeffy eliminates Salesforce's $60/user/month costs and complex setup requirements. You get donor management, payment processing, and fundraising tools in one simple platform with zero fees, while Salesforce requires expensive add-ons and technical expertise.
Yes, Zeffy includes donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and donor management at zero cost. Unlike competitors that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy covers everything your nonprofit needs to raise funds effectively.
DonorPerfect costs $99/month plus 2.9% transaction fees, while Salesforce charges $60/user/month plus card fees. Zeffy costs $0 with no monthly fees or transaction costs. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Nonprofits switch because Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one free platform. No setup complexity, no monthly bills, and no transaction fees eating into donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript