DonorSearch and DonorPerfect help you track donors and research prospects, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Donorperfect
💸
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so you keep 100% of what you raise for your mission
🧰
Zeffy handles donations, events, raffles, and memberships in one platform so you spend less time managing multiple systems
📞
Zeffy provides unlimited phone and email support to help your team succeed without paying extra for premium assistance
DonorSearch focuses on prospect research but lacks donation processing and donor management features. Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, built-in payment processing, and automated receipting - all in one platform.
DonorPerfect costs $99/month plus card fees, while Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. You get the same donor management features without the financial burden that limits your fundraising impact.
Yes. Zeffy provides donation processing, donor management, event ticketing, and automated receipting with zero fees. Unlike DonorPerfect's $99/month plus transaction fees, every dollar raised goes directly to your mission.
DonorPerfect charges $99/month plus card fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy provides the same donor management features with zero fees, so 100% of donations reach your mission.
DonorSearch only offers prospect research without donation processing or donor management. Zeffy combines donor research, payment processing, and complete donor management in one free platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
