DonorSearch and HubSpot help you research prospects and manage donor relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Hub Spot
💯
DonorSearch charges custom pricing plus card fees, HubSpot takes card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
DonorSearch only does prospect research, HubSpot lacks donation processing. Zeffy includes donations, events, raffles, and donor management in one platform.
🛟
DonorSearch and HubSpot offer limited support based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of donation volume.
DonorSearch helps you find potential donors but can't actually collect donations or manage relationships. Zeffy handles the complete donor journey with zero fees, so you research, engage, and receive gifts all in one place while keeping 100% of donations.
HubSpot charges platform fees on top of card processing costs and requires expensive add-ons for payment processing. Zeffy includes everything you need with zero platform fees, saving your nonprofit thousands in fees while simplifying donor management.
DonorSearch helps you research potential donors but can't actually manage your relationships or process gifts. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations, so you keep 100% of every gift while building lasting supporter relationships.
HubSpot requires expensive integrations for payment processing and charges platform fees on top of card fees. Zeffy handles everything in one place with zero platform fees, saving you thousands while simplifying your donor management workflow.
Yes. While DonorSearch only does research and HubSpot needs costly add-ons, Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform. You'll save money and time by managing everything in one place with zero fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript