DonorSearch helps you research prospects and Kindful manages donor relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Kindful
💸
DonorSearch charges custom pricing plus card fees, and Kindful costs $119/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🎟️
DonorSearch only handles donor research, and Kindful lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🤝
DonorSearch requires technical expertise to use effectively, and Kindful offers basic features with limited automation. Zeffy is designed specifically for small nonprofit teams.
DonorSearch focuses on prospect research but lacks payment processing and donor management tools. Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, built-in payment processing, and automated donor communications - all in one platform.
Kindful charges $119/month plus card fees, while Zeffy is completely free with zero platform fees. You get the same donor tracking and management features without monthly costs eating into your mission budget.
Yes! Unlike DonorSearch (research only) or Kindful (limited payment options), Zeffy combines donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising with zero fees on all transactions.
DonorSearch only does prospect research while Kindful charges $119/month plus card fees. Zeffy gives you complete donor management, payment processing, and fundraising tools with zero platform fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Traditional donor management platforms eat into your budget with monthly costs and transaction fees. Zeffy eliminates both, letting you track donors, process gifts, and run campaigns without any platform fees cutting into donations meant for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript