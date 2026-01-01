DonorSnap and Virtuous both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donor Snap VS Virtuous
DonorSnap and Virtuous charge monthly fees starting at $50-70, plus card processing fees. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations.
DonorSnap and Virtuous only handle donor data. Zeffy includes donation forms, event tickets, raffles, and peer-to-peer campaigns without extra tools.
DonorSnap and Virtuous require separate payment processors and manual data entry. Zeffy processes payments directly and updates donor records automatically.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While DonorSnap and Virtuous charge monthly fees plus processing fees on every donation, Zeffy offers complete donor tracking, payment processing, and fundraising features at no cost to your organization.
DonorSnap starts at $50/month plus payment processing fees. Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While DonorSnap and Virtuous focus mainly on donor data tracking, Zeffy includes built-in payment processing, donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores - all integrated with your donor management system at zero cost.
Zeffy gives you complete donor management plus built-in payment processing at zero cost. While DonorSnap and Virtuous charge monthly fees and require separate payment processors, Zeffy tracks donor data, processes gifts, and manages relationships in one platform with no monthly bills.
Yes. DonorSnap and Virtuous focus on donor data but require third-party payment tools. Zeffy combines donor tracking with direct payment processing, donation forms, and automated receipts - eliminating multiple vendors and monthly fees while keeping everything connected.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
