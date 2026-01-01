DonorView costs $91/month plus 2.9% per donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both charge fees — $2,000 lost on every $10,000 raised.
DonorView VS Snap! Raise
DonorView costs $91/month before you raise a dollar. Snap! Raise takes 20% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your budget funds your mission instead of software subscriptions.
DonorView requires paid plans for event tools and payment processing. Snap! Raise is built for schools, not nonprofits. Zeffy includes donation forms, ticketing, CRM, email, and payment processing in one free platform.
DonorView needs third-party integrations for payments and events. Snap! Raise only accepts credit cards and focuses on short-term campaigns. Zeffy accepts cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero fees and works for year-round fundraising.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero processing fees. DonorView lacks digital wallets and charges 2.9% + $0.30 per transaction. Snap! Raise only accepts credit cards and takes 20% of everything raised.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and online stores at no cost. DonorView charges $92-$183/month and lacks these features. Snap! Raise focuses only on school campaigns and takes 20% of your funds.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly fees, or processing fees. DonorView charges $92-$183/month plus 2.9% per transaction. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your mission.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and payment processing in one free platform. Other platforms require paid upgrades or separate integrations for these features.
Zeffy offers unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond in 2-6 business hours. No tiered plans or paid upgrades required. Other platforms limit support based on subscription levels or focus on specific sectors like schools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
