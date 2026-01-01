Enthuse charges UK charities 1.9% + 20p per donation. Subsplash charges churches 2.99% + $0.30. Both take thousands from your mission — $1,900 vs $2,990 on every $100,000 raised.
Enthuse VS Subsplash
Enthuse takes 1.9% + 20p per transaction plus £19.99–£39.99/month for advanced tools. Subsplash charges 2.99% + 30¢ per donation and requires paid plans for most features. Zeffy charges zero fees and includes donations, ticketing, auctions, raffles, and donor management at no cost.
Enthuse requires paid plans to access raffles, peer-to-peer campaigns, and advanced donor tools. Subsplash gates ticketing, auctions, and CRM behind enterprise contracts. Zeffy gives you full access to every fundraising tool from day one, with no upgrades or paywalls.
Enthuse's support runs on UK time zones and focuses on UK charity regulations. Subsplash prioritizes church engagement over nonprofit fundraising. Zeffy is designed for US nonprofits with free live chat, email, and phone support from people who understand your mission.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Enthuse charges £19.99-£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction. Subsplash takes 2.99% + $0.30 per donation. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM in one platform. Enthuse and Subsplash either don't offer these tools or lock them behind paid plans. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools.
No. Zeffy includes ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, donor CRM, and email tools at no cost. Both Enthuse and Subsplash lock these features behind paid plans, so you'll pay monthly fees just to access the tools you need to fundraise effectively.
Yes. Zeffy makes it easy to import your donor data and start fundraising right away. You can move your contacts, donation history, and campaigns without disrupting your operations or losing relationships.
Better. Zeffy gives you free live chat, email, and phone support from real people who understand nonprofits. No tiered support, no waiting for enterprise customers — just fast, friendly help whenever you need it.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
