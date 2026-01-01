EventGives and Eventify help you manage events, but their fees can eat into your fundraising goals. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Gives VS Eventify
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EventGives takes 4.5% plus card fees, and Eventify charges $99/month plus $1 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon raises money for your mission.
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EventGives and Eventify focus on event logistics. Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform built for nonprofits.
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EventGives and Eventify offer limited business-hour support. Zeffy provides unlimited help via chat, email, and phone because we know fundraising doesn't stop at 5 PM.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket sale, eating into your fundraising revenue. Zeffy charges zero platform fees, so 100% of your event proceeds go directly to your cause.
Eventify costs $99/month plus $1 per ticket, while Zeffy is completely free. Plus, Zeffy includes auctions, raffles, and peer-to-peer tools that Eventify lacks, giving you everything in one platform.
Zeffy charges zero platform fees, while EventGives takes 4.5% plus card fees from every ticket sale. With Zeffy, 100% of your event revenue goes to your cause, not to platform fees.
Eventify charges $99/month plus $1 per ticket sold, while Zeffy is completely free. Plus, Zeffy offers built-in auction and raffle tools that Eventify lacks, saving you from needing multiple platforms.
Yes, Zeffy is a complete fundraising platform offering ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores. Unlike event-only platforms, you get everything in one place at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
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