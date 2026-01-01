Eventgroove charges 7.5% on fundraising campaigns. Snap! Raise takes 20% — $2,000 on every $10,000 raised going to platform fees, not your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventgroove VS Snap! Raise
Eventgroove charges 7.5% and Snap! Raise takes 20% in platform fees. Zeffy charges nothing, so every donation goes directly to your mission instead of covering software costs.
Eventgroove requires separate setups for auctions, raffles, and donations. Snap! Raise only handles short-term campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, memberships, email, and donor management in one place with zero fees.
Eventgroove and Snap! Raise only accept credit cards. Zeffy supports ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments so donors can give however they prefer.
Zeffy is 100% free with no platform fees, setup costs, or monthly charges. Other all-in-one platforms like Eventgroove charge up to 7.5% and Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Zeffy lets you run unlimited donation forms, events, peer-to-peer campaigns, and raffles without paying per campaign or hitting feature limits. Other platforms charge service fees on each campaign, which adds up fast when you're running multiple efforts.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay. Many all-in-one platforms only support card payments, which limits options for donors who prefer bank transfers or digital wallets for larger gifts.
Zeffy's support team specializes in nonprofit fundraising, helping you set up campaigns, engage donors, and grow revenue. Other all-in-one platforms focus on corporate events or school campaigns, not fundraising strategy for nonprofits.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, donor management, and email tools in one platform. Other all-in-one platforms require separate setups for different features or charge extra for advanced tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
