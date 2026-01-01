EveryAction and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Every Action VS Zoho CRM
EveryAction costs $109/month and Zoho CRM charges $20/user/month before add-ons. Zeffy operates on voluntary donor contributions, keeping your entire budget focused on your cause.
EveryAction and Zoho CRM require complex integrations for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything nonprofits need in one simple platform.
EveryAction and Zoho CRM demand technical training and ongoing support costs. Zeffy works right away with templates designed specifically for small nonprofit teams.
Zeffy offers complete donor management at zero cost, while EveryAction charges $109/month plus processing fees. You get donation forms, donor tracking, and automated receipts without monthly fees eating into your mission funds.
Unlike Zoho CRM's $20/user/month plus add-ons, Zeffy provides built-in donation processing, event ticketing, and donor management for free. No need for costly integrations or technical setup.
With Zeffy, yes. While competitors charge hundreds monthly plus processing fees, Zeffy operates on voluntary donor contributions. Your entire budget goes to your cause, not software costs.
Zeffy operates on voluntary donor contributions instead of charging nonprofits monthly fees. While EveryAction costs $109/month and Zoho CRM charges $20/user/month, Zeffy provides complete donor management, donation processing, and automated receipts at zero cost to your organization.
Zeffy maintains secure donor records, tracks giving history, and sends automated receipts just like expensive platforms. The difference is donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, keeping your nonprofit budget focused on your mission instead of software costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
