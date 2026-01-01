FrontStream charges $75/month plus 2.9% per donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 gone on every $10,000 campaign.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Frontstream VS Snap! Raise
Frontstream charges $75/month plus 2.9% per transaction, and Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy charges zero fees so 100% of every donation goes directly to your mission.
Snap! Raise asks donors to cover fees to reduce their 20% cut. Zeffy never asks donors to pay for your software — voluntary contributions support our platform, but they're completely optional.
Frontstream requires paid plans for full features, and Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, donor management, and email tools that work all year with zero monthly fees.
Yes. Unlike platforms that focus on one type of fundraising, Zeffy gives you everything: auctions, raffles, memberships, event ticketing, and a full donor CRM. All fee-free, all in one place.
Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Plus, our Tap to Pay app lets your team collect donations in-person from any phone.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and more with zero monthly fees and zero platform costs. Unlike all-in-one platforms that charge $75/month plus transaction fees or take 20% cuts, you keep 100% of every donation.
You get free, unlimited support from nonprofit fundraising experts. No tiered plans or extra fees. Unlike platforms that gate phone support behind paid plans, Zeffy offers live chat, email, and phone support to every organization.
Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform at checkout, but it's completely optional. 100% of every donation always goes to your organization — we never take a cut like other platforms.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
