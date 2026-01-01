Funraise charges 5% platform fees on every donation. Qgiv charges 3.95% + $0.30 per transaction plus monthly fees up to $259. Both take money from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
🆓
Funraise takes 5% plus card fees, Qgiv charges 3.95% plus monthly plans starting at $40. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission instead of your tools.
👥
Funraise and Qgiv gate peer-to-peer fundraising behind paid plans. Zeffy includes team campaigns, fundraiser pages, and progress tracking at no cost — launch in minutes, not after budgeting for software.
🧰
Funraise requires third-party tools for auctions and raffles. Qgiv charges add-on fees for raffle features. Zeffy includes auctions, raffles, donor CRM, and email in one platform with zero fees or integrations.
Yes. Zeffy charges no monthly fees, platform fees, or processing fees for donations, events, auctions, raffles, and donor management. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so nonprofits keep 100% of every donation.
Yes. Zeffy includes peer-to-peer fundraising at no cost. You can launch team campaigns, track individual fundraisers, and manage donations without paying monthly fees that other platforms charge.
Zeffy offers free, unlimited support with a 2–6 hour response time for all nonprofits. Our team understands small organizations and helps you solve problems quickly, so you can focus on fundraising instead of waiting for answers.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost. Funraise requires third-party integrations for these features, while Qgiv charges add-on fees on top of monthly subscriptions.
No. Zeffy gives you donations, events, peer-to-peer, auctions, and donor management for free. Funraise and Qgiv require paid plans starting at $40-99/month for full access.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript