Funraise charges 5% platform fees plus processing costs. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms cut into your donations — $5,000 vs $20,000 gone on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Snap! Raise
Funraise takes 5% and Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. Zeffy charges zero fees, so your donors' full gift goes to your mission — not platform costs.
Funraise requires paid plans for full features and Snap! Raise is built for schools, not nonprofits. Zeffy gives you donations, events, CRM, raffles, and email tools in one place at no cost.
Funraise gates support by plan tier and Snap! Raise focuses on school campaigns. Zeffy offers free, unlimited support with 2–6 hour response times for all nonprofits.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform at zero cost. Funraise requires third-party tools for auctions and raffles, while Snap! Raise only handles basic campaigns.
Absolutely. Zeffy accepts credit cards, ACH transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Snap! Raise only takes cards, and Funraise charges processing fees on top of platform cuts.
Yes. Unlike Snap! Raise, which focuses on school campaigns, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and more to support your year-round fundraising.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly fees, or processing fees. Other platforms charge 5-20% plus monthly fees. With Zeffy, every dollar raised goes to your mission.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Other platforms gate support by plan tier or focus on schools, leaving many organizations waiting longer for help.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
