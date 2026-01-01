Funraise takes 5% of every donation. Subsplash charges 2.99% + $0.30 per gift. Both platforms cost nonprofits thousands — $5,000 vs $3,000 on every $100,000 raised.
Funraise VS Subsplash
Funraise takes 5% plus card fees. Subsplash charges 2.99% + $0.30 per gift. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
Funraise and Subsplash require third-party tools or paid upgrades to run raffles and auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
Funraise gates support by plan tier and Subsplash prioritizes enterprise customers. Zeffy offers free, unlimited support with 2–6 hour response times for every nonprofit.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, and raffles in one platform at zero cost. Funraise requires third-party integrations for auctions and raffles, while Subsplash has no auction or raffle tools at all.
No. Zeffy gives you every fundraising tool for free with no monthly subscriptions. Both Funraise and Subsplash require paid plans for full features, with Funraise starting at $99/month.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform at zero cost. Both Funraise and Subsplash require paid plans for full features and charge processing fees on every donation.
With Zeffy, you keep 100% of donations. Funraise takes 5% plus card fees, while Subsplash charges 2.99% + $0.30 per transaction. On $10,000 raised, that's $500-800 you keep with Zeffy instead of paying in fees.
Absolutely. Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Both competitors gate support by plan tier and prioritize enterprise customers over small organizations like yours.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
