Give Lively charges processing fees on every donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 on every $10,000 going to platform fees, not your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Snap! Raise
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all fees, so 100% of every donation goes directly to your mission.
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, donor management, and email tools in one place.
Give Lively adds processing fees at checkout that confuse donors. Snap! Raise takes a 20% platform cut before you see your funds. Zeffy covers all costs through voluntary contributions from donors who want to support our platform.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees on donations, events, raffles, and auctions. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike competitors that require separate tools for auctions, raffles, or advanced features, Zeffy includes donation forms, event ticketing, donor management, email campaigns, and more in one place.
Zeffy provides free, unlimited support through live chat, email, and phone from nonprofit fundraising experts who understand your work and respond when you need help most.
Zeffy covers all payment processing fees so 100% of donations reach your mission. Give Lively passes card fees to donors at checkout, while Snap! Raise takes 20% of everything raised plus processing fees.
Yes. Zeffy offers free phone, email, and live chat support from nonprofit fundraising experts. Give Lively only offers email and chat with slower response times, while Snap! Raise focuses on school campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
