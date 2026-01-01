GiveCampus takes $5,000 from every $50,000 raised. Snap! Raise takes $10,000. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveCampus VS Snap! Raise
GiveCampus charges 5% plus processing fees, Snap! Raise takes 20%. Zeffy charges zero fees so 100% of every donation goes to your mission, not platform costs.
GiveCampus is built for universities running giving days, Snap! Raise is built for schools running short campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, memberships, donor management, and email tools that work year-round.
GiveCampus requires onboarding timelines and IT support, Snap! Raise requires campaign setup calls. Zeffy lets you create your first form, send your first email, and start fundraising in under 30 minutes.
Zeffy is built for all nonprofits. GiveCampus is designed for universities with advancement teams, and Snap! Raise focuses on school campaigns. Zeffy works for animal rescues, community groups, religious organizations, and any nonprofit that needs flexible fundraising tools.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay — all fee-free. GiveCampus requires separate hardware for in-person payments, and Snap! Raise only accepts credit cards online.
Zeffy is completely free. GiveCampus charges 5% platform fees plus 2.9% processing costs, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform running.
Yes. GiveCampus focuses on peer-to-peer campaigns and Snap! Raise is built for school fundraising only. Zeffy gives you donation forms, events, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place.
No. GiveCampus requires IT support and Snap! Raise needs onboarding calls. Zeffy is designed for small teams who need to launch campaigns quickly without technical help or training sessions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
