All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Designed Specifically for Nonprofits</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unified Dashboard to Track Everything</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies - 4% + card fees + monthly plans
Varies - 20% platform cut + card fees
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (payment processor fee)
N/A - Not charged separately - included in the 20% platform fee (no separate credit card processing fees)
Platform fees: 1.2% - Giveffect transaction fee: 1.2% - 2.3% (varies by subscription tier)
Platform fees: 20% of total funds raised (can be reduced to 18% with team merchandise purchases)
Monthly fees: $99/month - Starting at $99/month (Essentials plan), $399/month (Starter plan), or $1,299/month (Basic plan) depending on the source and plan tier
Monthly fees: $0 - No monthly fees
Value for money: 4.3
Value for money: 4.51

Features
4.6/5 - Powerful all-in-one platform, but has a steep learning curve and paid plans to unlock full features.
4.33/5 - Built for school fundraising campaigns, but offers limited nonprofit tools and no donor management.
Donations: Donation forms with recurring giving and custom fields; full features require a paid plan. Donations: Donation forms available, but the platform is primarily built for school fundraising campaigns rather than general giving.
Ticketing: Event ticketing, registration, and check-in tools included as part of its event management.
Ticketing: Event ticketing available as part of the campaign system.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with personal pages and team features, available on paid plans.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with participant pages and team fundraising, built for schools and youth groups.
Auctions: Full auction management with online and silent tools, mobile bidding, and item tracking. Auctions: No auction tools available; the platform focuses exclusively on peer-to-peer campaigns.
Raffles: No dedicated raffle tools, requiring workarounds or third-party integrations.
Raffles: Raffle tools included as part of campaign features, tied to its managed fundraising approach.
Online store: No built-in online store; requires a separate e-commerce platform to sell merchandise. Online store: Online store functionality for selling merchandise as part of fundraising campaigns.
Memberships: Membership management with automated renewals, a member portal, and tiered levels; requires a paid plan. Memberships: No membership features; designed for short-term fundraising campaigns rather than ongoing member relationships.
Donor Management/CRM: Full donor database with giving history, engagement tracking, and custom fields; advanced features require higher-tier plans.
Donor Management/CRM: No standalone CRM; only basic donor tracking within campaigns and no cross-campaign donor profiles.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates, automation, and donor segmentation; full features require paid plans. Emails & Newsletter: No donor newsletters or ongoing communication tools for nonprofits; only campaign promotion emails.
Payment Processing: Integrated payment processing charging 2.9% + $0.30 per transaction, plus additional platform fees on top. Payment Processing: Credit cards only with a 20% platform fee; no digital wallets, ACH transfers, or in-person options.

Payment methods
Supports credit cards, digital wallets, and ACH; no in-person payment tools.
Supports credit cards only; no digital wallets, ACH transfers, or in-person options.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards via integrated processing with standard transaction fees.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards; charges 2.9% + $0.30 per transaction plus platform fees.
Apple Pay & Google Pay: Supports Apple Pay and Google Pay through checkout for donor convenience.
Apple Pay & Google Pay: Digital wallets not supported.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers available for recurring donations to reduce processing costs on larger gifts.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers not supported.
Tap to Pay App: In-person payments not supported natively; requires third-party hardware and integration.
Tap to Pay App: In-person payment collection not supported.

Customer Support
4.3/5
0.0/5
Unlimited Support: Support access tied to plan tier - priority help reserved for higher-paying customers starting at $99/month Unlimited Support: Support built for schools first - may not address unique challenges of other nonprofit types
Phone Support / Office Hours: Phone support during business hours for paid subscribers only - no weekend or evening coverage available Phone Support / Office Hours: Phone support available during business hours but may require navigating school-focused processes
Webinars: Paid training webinars required for setup - no dedicated onboarding unless on enterprise plans Webinars: No nonprofit-focused webinars - platform built for school campaigns with limited educational content
Help Center: Complete resource library with guides and tutorials - accessible 24/7 without hidden costs or paywalls Help Center: Comprehensive resource library with step-by-step guides built for nonprofits
Email: Email support with response times varying by plan tier - priority given to higher-paying customers over nonprofits Email: Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Nonprofit-Focused Support Team: Support access tied to plan tier with paid training required for setup and onboarding
Nonprofit-Focused Support Team: Support built for schools first with slower response times during peak fundraising seasons