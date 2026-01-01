Qgiv

All-in-one Fundraising Features

Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...): GiveSmart ✓, Qgiv ✓ Designed Specifically for Nonprofits: GiveSmart ✓, Qgiv ✓ Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags): GiveSmart ✓, Qgiv ✓

Unified Dashboard to Track Everything: GiveSmart ✓, Qgiv ✓ Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P): GiveSmart ✓, Qgiv ✓

Automated Workflows (emails, receipts, reminders): GiveSmart ✓, Qgiv ✓ Automated Workflows (emails, receipts, reminders): GiveSmart ✓, Qgiv ✓

Custom Branded Pages for Campaigns: GiveSmart ✓, Qgiv ✓ Custom Branded Pages for Campaigns: GiveSmart ✓, Qgiv ✓

Pricing

GiveSmart: Varies - $3,000/year + 3.5% card fees
Qgiv: Varies - 3.95% + card fees + monthly plans

Processing fees:
GiveSmart: 3.5% for Visa/Mastercard/Discover; 3.95% for American Express; no per-transaction fees
Qgiv: 3.95% + $0.30 per transaction (Qgiv + Merchant); add 1% for peer-to-peer

Platform fees:
GiveSmart: N/A - No separate platform fees beyond the annual subscription cost. The subscription includes transparent, fixed pricing with no surprise fees.
Qgiv: N/A - No platform fees mentioned separately; included in monthly subscription tiers

Monthly fees:
GiveSmart: $0 - No monthly fees; GiveSmart charges annual subscriptions. Pricing starts at approximately $1,396/year for the Do-It-Yourself package, with other plans around $2,395/year to $3,000/year depending on the package and features needed.
Qgiv: $0 - $0/month - $259/month (Basic: $40/month, Standard: $125/month, Text fundraising: $159/month, Peer-to-peer and auctions: $259/month)

Value for money:
GiveSmart: 4.3
Qgiv: 4.6

Features

GiveSmart: 4.5/5 - Event-focused platform; complex setup and requires training and paid upgrades for nonprofit features.
Qgiv: 4.6/5 - Subscription-heavy pricing with add-on fees; base plan is limited and peer-to-peer features are costly.

Donations:
GiveSmart: Donation forms with recurring giving and campaign pages; paid plan required for full features.
Qgiv: Donation forms with recurring giving and tribute gifts; paid plan required (from $40/month).

Ticketing:
GiveSmart: Event ticketing with registration management and check-in tools, built for galas and large events.
Qgiv: Event registration and ticketing with seating options and check-in tools; paid subscription required.

Peer-to-Peer Fundraising:
GiveSmart: Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; higher-tier plan required.
Qgiv: Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards; higher-tier plan required ($259/month). Peer-to-Peer Fundraising:
GiveSmart: Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; higher-tier plan required.
Qgiv: Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards; higher-tier plan required ($259/month).

Auctions:
GiveSmart: Full auction platform with mobile bidding, item management, and real-time leaderboards.
Qgiv: Online and silent auction tools with mobile bidding and item management; available on subscription plans. Auctions:
GiveSmart: Full auction platform with mobile bidding, item management, and real-time leaderboards.
Qgiv: Online and silent auction tools with mobile bidding and item management; available on subscription plans.

Raffles:
GiveSmart: Raffle tools focused on live events; complex to set up for simple online raffles.
Qgiv: Raffle and auction tools available, but require add-on fees and aren't included in base plans.

Online store:
GiveSmart: No dedicated online store; requires third-party integration.
Qgiv: No built-in online store; requires third-party integration. Online store:
GiveSmart: No dedicated online store; requires third-party integration.
Qgiv: No built-in online store; requires third-party integration.

Memberships:
GiveSmart: No membership management tools; focused on events and campaigns rather than member relationships.
Qgiv: No membership tiers, portals, or self-service management; only recurring giving programs. Memberships:
GiveSmart: No membership management tools; focused on events and campaigns rather than member relationships.
Qgiv: No membership tiers, portals, or self-service management; only recurring giving programs.

Donor Management/CRM:
GiveSmart: Donor database with giving history, engagement tracking, and segmentation tools.
Qgiv: Donor database with giving history, custom fields, and segmentation; limited versus dedicated CRMs. Donor Management/CRM:
GiveSmart: Donor database with giving history, engagement tracking, and segmentation tools.
Qgiv: Donor database with giving history, custom fields, and segmentation; limited versus dedicated CRMs.

Emails & Newsletter:
GiveSmart: Built-in email campaigns with templates and automation for donor communication and event promotion.
Qgiv: Built-in email campaigns with templates, automation, and donor communication tools.

Payment Processing:
GiveSmart: Integrated payment processing supporting credit cards, ACH, and digital wallets; 3.5% processing fees.
Qgiv: Payment processing supporting credit cards, ACH, and digital wallets; charges 3.95% + $0.30 per transaction. Payment Processing:
GiveSmart: Integrated payment processing supporting credit cards, ACH, and digital wallets; 3.5% processing fees.
Qgiv: Payment processing supporting credit cards, ACH, and digital wallets; charges 3.95% + $0.30 per transaction.

Payment methods

GiveSmart: Credit cards, digital wallets, and ACH transfers; mobile event tools but no in-person payments.
Qgiv: Credit cards, digital wallets, and ACH transfers; in-person payments require separate hardware purchase.

Credit Card Payments:
GiveSmart: Accepts all major credit and debit cards with 3.5% processing fees.
Qgiv: Accepts all major credit and debit cards through Qgiv's processing with standard transaction fees.

Apple Pay & Google Pay:
GiveSmart: Supports Apple Pay and Google Pay for digital wallet checkout.
Qgiv: Supports Apple Pay and Google Pay on donation forms and event registration pages.

ACH / Bank Transfers:
GiveSmart: ACH bank transfers available for larger donations to reduce processing costs on major gifts.
Qgiv: ACH bank transfers available for recurring donations to reduce processing costs on larger gifts.

Tap to Pay App:
GiveSmart: Standalone card reader or POS hardware not available for general fundraising.
Qgiv: In-person payments not provided natively; require hardware purchase and separate setup.

Customer Support

GiveSmart: 4.3/5
Qgiv: 4.0/5

Unlimited Support:
GiveSmart: Support access gated by pricing tier - priority help for enterprise customers only with limited resources for smaller nonprofits
Qgiv: Support access depends on plan tier - priority help reserved for paid customers starting at $100/mo

Phone Support / Office Hours:
GiveSmart: Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages or basic subscriptions
Qgiv: Phone support available during business hours for paid customers - no weekend or evening help Unlimited Support:
GiveSmart: Support access gated by pricing tier - priority help for enterprise customers only with limited resources for smaller nonprofits
Qgiv: Support access depends on plan tier - priority help reserved for paid customers starting at $100/mo

Phone Support / Office Hours:
GiveSmart: Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages or basic subscriptions
Qgiv: Phone support available during business hours for paid customers - no weekend or evening help Phone Support / Office Hours:
GiveSmart: Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages or basic subscriptions
Qgiv: Phone support available during business hours for paid customers - no weekend or evening help

Webinars:
GiveSmart: Regular training webinars and educational sessions for users - some advanced content may require paid access or higher-tier plans
Qgiv: No dedicated webinar program - occasional training sessions gated to paid customers only Webinars:
GiveSmart: Regular training webinars and educational sessions for users - some advanced content may require paid access or higher-tier plans
Qgiv: No dedicated webinar program - occasional training sessions gated to paid customers only

Help Center:
GiveSmart: Comprehensive knowledge base with articles and FAQs - some advanced guides require login or paid access to view
Qgiv: Complete resource library with guides and FAQs designed for nonprofit teams Help Center:
GiveSmart: Comprehensive knowledge base with articles and FAQs - some advanced guides require login or paid access to view
Qgiv: Complete resource library with guides and FAQs designed for nonprofit teams

Email:
GiveSmart: Email support available with response times varying by plan - enterprise customers get priority while smaller nonprofits wait longer
Qgiv: Email support with response times varying by plan level - priority given to higher-tier customers Email:
GiveSmart: Email support available with response times varying by plan - enterprise customers get priority while smaller nonprofits wait longer
Qgiv: Email support with response times varying by plan level - priority given to higher-tier customers

Nonprofit-Focused Support Team:
GiveSmart: Support access gated by pricing tier with priority help for enterprise customers only
Qgiv: Support access depends on plan tier with priority help reserved for paid customers