Greater Giving charges 5% platform fees plus $130/month. Subsplash takes 2.99% per donation. Both cost nonprofits thousands — $2,500 vs $1,500 on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Subsplash
Greater Giving takes 5% plus processing fees and Subsplash charges 2.99% per gift. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
Greater Giving is built for events, Subsplash is built for churches. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management without charging you a cent.
Greater Giving requires paid plans for full features and Subsplash gates tools behind monthly fees. Zeffy gives you everything free, so you can fundraise without worrying about costs adding up.
Yes. Zeffy includes auction management, mobile bidding, and raffle tools with zero fees. Greater Giving charges 5% platform fees plus setup costs, while Subsplash doesn't offer auction or raffle tools at all.
Most platforms take 3-5% of every donation plus monthly fees to fund their operations. Zeffy operates differently - donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management with zero fees. Unlike all-in-one platforms that charge 3-5% plus monthly fees, you keep 100% of every dollar raised.
Most all-in-one platforms charge platform fees, processing fees, and monthly subscriptions. Zeffy gives you the same comprehensive tools completely free, so your donations go to your mission instead of software costs.
No. Zeffy replaces your donation platform, event ticketing, auction software, CRM, and email tools in one place. You get everything you need without the tool sprawl or monthly fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
